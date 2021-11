Covid oggi Francia, boom prenotazioni terza dose dopo stretta su Green pass

Vaccino anti Covid e Green pass, in Francia è boom di richieste di vaccinazione dopo le nuove regole che irrigidiscono le misure restrittive per i non vaccinati e per chi deve fare la terza dose. Attraverso il sito 'Doctolib', nella sola giornata di giovedì sono stati registrati 1,2 milioni di appuntamenti. Tutti i cittadini francesi maggiori di 18 anni sono stati invitati a fare la terza dose dopo cinque mesi dall'ultima inoculazione.

Una delle ragioni della corsa alla terza dose è che il governo ha annunciato la scadenza del Green pass per chiunque non abbia fatto il richiamo del vaccino entro sette mesi dall'ultima inoculazione. Per le persone over 65 la nuova regola si applicherà a partire dal 15 dicembre, per gli altri dal 15 gennaio.