Covid oggi Fvg, 19 nuovi contagi: bollettino 4 ottobre

Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 ottobre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.523 i tamponi molecolari e 942 i test rapidi antigenici. Le terapie intensive occupate sono 10, mentre i ricoverati sono 37 nei reparti Covid. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.824.

Da oggi in Friuli, inoltre, sono aperte le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti-Covid per i cittadini nati nel 1941 o in precedenza e che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi.