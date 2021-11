Covid oggi Fvg, 534 contagi e 7 morti: bollettino 28 novembre

Sono 534 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 7 morti. Nel dettaglio, su 5.025 tamponi molecolari sono stati rilevati 478 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,51%. Sono inoltre 14.214 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 56 casi (0,39%).

Nella giornata odierna si registrano 7 decessi: quattro donne di Trieste, rispettivamente di 98 anni (deceduta all'ospedale di Trieste), 87 anni (deceduta in residenza protetta per anziani), 87 anni (deceduta all'ospedale di Gorizia) e di 76 anni (deceduta all'ospedale di Trieste); un uomo di 82 anni di Trieste deceduto al nosocomio triestino; un uomo di 79 anni di Gemona deceduto all'ospedale di Palmanova e una donna di 86 anni di Brugnera deceduta all'ospedale di Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 276, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 130.400 persone (il totale dei casi è stato ridotto di tre unità a seguito di 2 casi relativi al territorio di Gorizia e uno di Udine in cui i test antigenici non sono stati confermati dai tamponi molecolari) con la seguente suddivisione territoriale: 30.521 a Trieste, 56.651 a Udine, 25.287 a Pordenone, 16.145 a Gorizia e 1.796 da fuori regione.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di: quattro infermieri dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un infermiere e un operatore tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; un infermiere dell'Irccs Burlo Garofolo; un tecnico di laboratorio dell'Irccs Cro di Aviano.

Infine sono stati rilevati 3 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Grado e Pordenone) ed è stata riscontrata la positività di 4 operatori che lavorano nelle strutture (Udine, Trieste, Villa Santina).