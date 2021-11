Covid oggi Fvg, 642 contagi e 4 morti: bollettino 21 novembre

Sono 642 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 novembre 2021 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.346 tamponi molecolari sono stati rilevati 591 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'11,05%. Sono inoltre 13.399 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (0,38%). Si registrano 4 decessi: una donna di 92 anni di Muggia deceduta in casa di riposo; un uomo di 88 anni e una donna di 77 anni entrambi di Trieste deceduti in ospedale; un uomo di 74 anni di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 215. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.930, con la seguente suddivisione territoriale: 885 a Trieste, 2.038 a Udine, 696 a Pordenone e 311 a Gorizia. I totalmente guariti sono 116.060, i clinicamente guariti 123, mentre le persone in isolamento risultano essere 5.830. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 126.184 persone (il totale dei positivi è stato ridotto di due unità a seguito di un test antigenico non confermato dal tampone molecolare e di un test rimosso dopo la revisione del caso) con la seguente suddivisione territoriale: 28.981 a Trieste, 55.490 a Udine, 24.504 a Pordenone, 15.468 a Gorizia e 1.741 da fuori regione.