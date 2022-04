Covid oggi Fvg, 652 contagi e 3 morti: bollettino 24 aprile

Sono 652 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 24 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. Nel dettaglio su 1.545 tamponi molecolari sono stati rilevati 104 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,73%. Sono inoltre 4.450 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 548 casi (12,31%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 così mentre i pazienti ospedalizzati ammontano a 156, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

'Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18,25%), seguita dalla 60-69 (15,88%) e dalle 70-79 e 40-49, entrambe con il 12,58%.Nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone: una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 74 anni di Sacile (deceduto in ospedale) e una donna di 58 anni di Trieste (deceduta in ospedale). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.98.