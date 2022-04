Covid oggi Fvg, 712 contagi e un morto: bollettino 17 aprile

Sono 712 i nuovi contagi rilevati oggi, 17 aprile, Friuli Venezia Giulia su 1.502 tamponi molecolari e 4.943 i test rapidi antigenici realizzati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regone. Sono tre le persone ricoverate in terapia intensiva e 147 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Oggi si registra un decesso: una donna di 91 anni di Trieste (morta in ospedale).

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 (18,96%) e la 50-59 (16,99%) e a seguire la 30-39 (13,34%). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.966, con la seguente suddivisione territoriale: 1.226 a Trieste, 2.353 a Udine, 940 a Pordenone e 447 a Gorizia. I totalmente guariti sono 321.912, i clinicamente guariti 245, mentre le persone in isolamento scendono a 24.540.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 351.813 persone con la seguente suddivisione territoriale: 76.639 a Trieste, 146.213 a Udine, 84.263 a Pordenone, 39.373 a Gorizia e 5.325 da fuori regione.