Sono 36.480 i nuovi casi di Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna secondo il bollettino del Paese. Da ieri i morti sono stati 137 per complicanze riconducibili all'infezione da Covid 19. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie britanniche, segnalando che 6.853 pazienti Covid sono ricoverati in ospedale.