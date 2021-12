Covid oggi Gb, oltre 93mila contagi: nuovo record

La crescita dei casi non si ferma

Nuovo record di contagi covid oggi in Gran Bretagna. Sono stati registrati 93.045 nuovi casi, secondo i numeri del bollettino del 17 dicembre: si tratta di cifre record per il terzo giorno consecutivo. Segnalati altri 111 morti, mentre i pazienti covid ricoverati sono 7.611. In terapia intensiva, 875 persone. Ieri i casi registrati erano stati 88.376 e il giorno prima ancora 78.610.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 3.201 casi da variante Omicron, il doppio rispetto a quelli segnalati 24 ore prima. In totale, i contagi legati alla nuova variante in Gran Bretagna sono 14.909.