Covid oggi Gb, quasi 54mila contagi: bollettino record da luglio

Un bollettino covid da record oggi in Gran Bretagna: sono stati registrati 53.945 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore secondo i numeri diffusi dal governo. Si tratta del bollettino più alto dal 17 luglio quando furono 54.674 i contagi confermati. Registrati altri 141 morti riconducibili a complicanze riconducibili all'infezione.

Intanto il primo ministro britannico Boris Johnson ha ricevuto la terza dose del vaccino contro il coronavirus, la dose booster. ''Seguite le linee guida che abbiamo stabilito'', ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ''non c'è affatto bisogno di cancellare gli impegni presi''. Perché il governo britannico ''sta cercando di rispondere in modo equilibrato e proporzionato all'arrivo della variante Omicron''.

In particolare, ha detto Johnson, "ci stiamo concentrando in particolare sui trasporti, sui viaggi. Quindi misure dure per chiunque entri in questo Paese, misure molto dure per poter entrare. Alcune regole, l'autoisolamento se sei entrato in contatto con qualcuno che è risultato positivo alla Omicron, qualche inasprimento delle regole sulle mascherine''.