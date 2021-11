Covid oggi in Sardegna, 76 contagi e 4 morti: bollettino 23 novembre

Sono 76 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Sardegna oggi, 23 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Registrati 4 morti: si tratta di tre donne di 82, 83 e 86 anni, residenti nella provincia di Sassari e di una quarta donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. I nuovi casi di positività sono stati individuati sulla base di 17.782 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Su questo dato, fa sapere la Regione, c'è stato un riallineamento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (1 in più rispetto a ieri), 48 invece in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 2.230 persone (24 in più rispetto a ieri).