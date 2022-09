Covid oggi Italia, 17.574 contagi e 80 morti: bollettino 7 settembre

Sono 17.574 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino - regione per regione - di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Complessivamente le vittime da inizio pandemia sono state 176.009 e i casi totali 21.987.295. Da ieri sono stati effettuati 163.107 tamponi in più con un tasso di positività del 10,8%. Sono in tutto 243.426.378 i tamponi effettuati ed il numero delle persone testate è 63.371.581. I ricoverati con sintomi sono 4.299 (-160 rispetto a ieri) e sono 184 (-1) i pazienti nelle terapie intensive con 27 ingressi del giorno.



Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LAZIO - Sono 1.512 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.027 tamponi molecolari e 10.609 antigenici con un tasso di positività all'11%. I ricoverati sono 482, 21 in meno da ieri, 36 le terapie intensive, una in meno di ieri e 4.541 i guariti, sempre nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 744. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie della regione. Asl Roma 1: sono 265 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 280 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 199 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 68 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 126 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi. Nelle province si registrano 456 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 180 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 162 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 39 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 75 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.830.728 casi di positività, 1.596 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.741 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.285 molecolari e 5.456 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,9%. Si registrano 7 decessi: 1 a Piacenza (una donna di 88 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni); 1 in provincia di Modena (una donna di 93 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 90 anni); 1 a Ferrara (un uomo di 87 anni); 1 in provincia di Ravenna (una donna di 92 anni); 1 in provincia di Rimini (una donna di 100 anni). Non si registrano decessi nelle province di Parma, Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.932.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.824.425 dosi; sul totale sono 3.798.824 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.955.093.

TOSCANA - Sono 810 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 settembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. Nella regione sono 1.381.898 i casi di positività al Coronavirus, 138 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 672 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.291.543 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 985 tamponi molecolari e 6.857 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,3% è risultato positivo. Sono invece 1.468 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.674, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 217 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 89,3 anni. Questi i dati, accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale, relativi all'andamento dell'epidemia in regione.



SARDEGNA - Sono 375 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.213 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( -1). I pazienti ricoverati in area medica sono 80 ( -4 ). 7.868 sono i casi di isolamento domiciliare (-783). Si registrano quattro decessi: due uomini di 93 e 96 anni e due donne di 89 e 94 anni, residenti nella provincia di Oristano'. Lo comunica la Regione Sardegna.



ABRUZZO - Sono 623 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 7 settembre. Si registra inoltre un altro morto. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 543.854. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.644. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 512.717 dimessi/guariti (+588 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.493 (+34 rispetto a ieri). Di questi, 127 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.231 tamponi molecolari (2.461.346 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.463 test antigenici (4.277.852).