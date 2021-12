Covid oggi Italia, 28.064 contagi e 123 morti: bollettino 18 dicembre

Numeri del covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 28.064 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 123 morti.

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 18 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 697.740 i tamponi con un tasso di positività al 4%. I ricoverati sono 7.576, 56 in più da ieri, 953 in terapia intensiva con 95 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti che sono 12.430.



I DATI DELLE REGIONI

VENETO - Sono 4.016 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 26 morti. Da inizio pandemia ci sono state 12.161 vittime in Veneto. I ricoverati negli ospedali nei reparti ordinari Covid sono 1.079, mentre le terapie intensive occupate sono 162. Al momento nella Regione i positivi sono 58.405.

PUGLIA - Sono 677 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 25.120 tamponi. I contagi sono così suddivisi nella regione: Provincia di Bari 211; Provincia di Bat 66; Provincia di Brindisi 91; Provincia di Foggia 153; Provincia di Lecce 77; Provincia di Taranto 73; Residenti fuori regione 3; Provincia in definizione 3.

Le persone attualmente positive sono 6.830. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 139. In terapia intensiva, invece, 25 malati.

TOSCANA - Sono 1.282 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 dicembre 2021 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti.

I nuovi casi Covid (1.234 confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico), portano il totale a 315.974 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 292.602 (92,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.027 tamponi molecolari e 25.597 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,4% è risultato positivo. Sono invece 11.393 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 15.889, +5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 389 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 68,5 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

LAZIO - Sono 2.409 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 6 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.844 tamponi molecolari e 40.298 antigenici con un tasso di positività al 3,7%. I ricoverati sono 832, mentre le terapie intensive occupate sono 112 e i guariti da ieri sono stati 854.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitari del Lazio. Asl Roma 1: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 59 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 208 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 319 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 643 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 188 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 327 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso.

Nel Lazio ieri, comunica l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato, sono state "effettuate oltre 60 mila vaccinazioni, il 27% in più del target commissariale. Superato il milione e mezzo di terze dosi pari a oltre 30% della popolazione adulta. Ieri record di prime dosi circa 5 mila somministrazioni".

SARDEGNA - Sono 182 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto per complicazioni legate al Covid nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono sati processati in totale 12.218 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in più di ieri, 118, 4 in più da ieri, in area medica. Sono, invece, 3.796 sono i casi di isolamento domiciliare.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.451 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 18 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 15 persone per complicazioni legate al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.851 tamponi molecolari, di cui 15.367 test antigenici rapidi. Da ieri i guariti sono stati 651. In isolamento a casa 38.874 persone.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.991. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 107, 5 in più da ieri, 986 quelli negli altri reparti Covid.

PIEMONTE - Sono 2.320 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi (di cui 1.258 dopo test antigenico) sono pari al 3,5% di 66.600 tamponi eseguiti, di cui 54.312 antigenici. Dei 2.326 contagiati gli asintomatici sono 1.500 (64,5%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 664 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 56 (+ 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.897. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.885.535 (+ 66.600 rispetto a ieri), di cui 2.605.687 risultati negativi.

Otto decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.948 deceduti risultati positivi al virus.

CALABRIA - Sono 559 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 18 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 8.643 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +75 guariti, +483 attualmente positivi, +473 in isolamento, +9 ricoverati (per un totale di 217) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 19).