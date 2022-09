Covid oggi Italia, 8.259 contagi e 31 morti: bollettino 19 settembre

Numeri del covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 8.259 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 31 morti per un totale di 176.609 vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 67.416 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,2%. I ricoveri sono complessivamente 3.493, 73 in più da ieri, mentre sono in lieve calo le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri, per un totale di 151 ricoverati.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 815 i nuovi contagi oggi, 19 settembre 2022, nel Lazio, su 2.990 tamponi molecolari e 5.689 tamponi antigenici per un totale di 8.679 test. Si registra 1 decesso, 346 i ricoverati (-22), 25 le terapie intensive (stabili) e +1.274 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%. I casi a Roma città sono a quota 487. Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 nelle aziende sanitarie della regione. Asl Roma 1 sono 169 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 151 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 167 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 89 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 150 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 58 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 12 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi, 19 settembre 2022, 222 ulteriori contagi di cui 191 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1020 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ), i pazienti ricoverati in area medica sono 74 ( +7 ) mentre sono 4343 i casi di isolamento domiciliare (-406). Si registra il decesso di due uomini di 80 e 85 anni, residenti nella provincia di Oristano.

ABRUZZO - Sono 261 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 19 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 550278. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (un 81enne) e sale a 3657. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 518916 dimessi/guariti (+591 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27705 (-331 rispetto a ieri).

Di questi, 104 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 218 tamponi molecolari (2473317 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1110 test antigenici (4312810).

Del totale dei casi positivi, 111592 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+76 rispetto a ieri), 157004 in provincia di Chieti (+60), 128367 in provincia di Pescara (+84), 132326 in provincia di Teramo (+51), 12213 fuori regione (+3) e 8776 (-13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

BASILICATA - Sono 75 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 settembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 465 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nello stesso report sono state registrate 134 guarigioni. I ricoverati per Covid sono 20, due in meno di ieri, di cui nessuno in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.760.

CALABRIA - Sono 285 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 19 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su 1.967 tamponi effettuati. I dati: +391 guariti e 1 morto (per un totale di 2.991 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -107 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 116) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).