Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 ottobre

Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 2 ottobre 2021, con dati, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. Nell'Italia con l'indice Rt stabile e con gli ultimi dati Iss sull'efficacia del vaccino, ecco i numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

TOSCANA

Sono 277 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 2 ottobre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 263 (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%), 35 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 268.920 (95,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.746 tamponi molecolari e 13.562 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.648, -0,7% rispetto a ieri.

PUGLIA

Sono 138 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.228 tamponi. Spiccano i 37 contagi in provincia di Bari e i 29 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 2.566. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 143. In terapia intensiva, 15 persone.