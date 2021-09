Covid oggi Italia, Figliuolo: "Superate le 42 milioni di vaccinazioni"

"Siamo quasi al 78% della platea over 12 vaccinata e oggi superiamo i 42 milioni di vaccinazioni". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo durante la visita alla sede di Sant'Egidio, in piazza Sant'Egidio. "Da domani partiremo con le somministrazioni della cosiddetta dose booster e delle dosi aggiuntive per over 80, Rsa e per i sanitari e poi a seguire nei prossimi giorni andremo sulle persone più fragili. La curva dei contagi è in discesa e questo permetterà di fare una vita più libera a tutti noi". "Abbiamo messo in piedi un hub vaccinale e somministrato più di 7000 dosi, con più di 5200 persone vaccinate. Il valore aggiunto di quest'hub è che tutte le dosi sono andate a vantaggio delle cosiddette persone invisibili, meno fortunate di noi ed ha creato un circolo di persone che sono venute qui in Italia essendo a conoscenza di offerte formative".

"Posso assicurare che abbiamo le dosi booster per tutti coloro che le vorranno - aggiunge Figliuolo -. La nostra comunità scientifica ha scelto di mettere in ulteriore protezione i nostri sanitari e la dose booster darà ancora più impeto alla copertura vaccinale. Chi è in prima linea va coperto, considerando il tempo e l'età e ha la priorità chi è più anziano". "Stiamo vedendo cosa succede negli altri Paesi. In Israele per esempio la terza dose la stanno somministrando a tutti. Le nostre regioni e le province autonome stanno facendo un lavoro eccezionale" conclude.