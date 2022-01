Covid oggi Italia, Pregliasco: "Siamo arrivati al plateau"

Contagi da covid in Italia, "come si è visto da un'indagine qui in Lombardia, siamo probabilmente in una fase di plateau. C'è ancora un incremento di contagi giornalieri, ma se andiamo a confrontare il numero di positivi di questa settimana con quelli della scorsa vediamo un saldo negativo. Dobbiamo ancora attendere gli effetti più tardivi, e purtroppo più tristi, dei casi complicati, perché chi si infetta oggi ha la probabilità, per fortuna sempre meno grazie alla variante Omicron, di avere dei problemi nei giorni o nelle settimane successive". Lo ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, a '24Mattino' su Radio 24.