Covid oggi Italia, Ricciardi: "Risalita contagi da ottobre"

"Siamo di fronte a un preciso trend di risalita dei contagi da Sars-CoV-2, che verrà accelerato nelle prossime settimane dall'eliminazione dell'obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto, oltre che nelle strutture sanitarie". A dirlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma.

"Non si tratta di semplici oscillazioni dei dati, come qualcuno ha affermato", precisa: "Siamo di fronte a una crescita della curva che, con le scelte di rimozione di tutte le misure - avverte - verrà favorita". Tornare alla normalità anche nelle visite agli anziani nelle Rsa senza più tamponi e mascherine? "Non mi sembra una buona strategia. Tutto quello che è rimozione, riduzione, cancellazione in presenza di una copertura vaccinale anti-Covid insoddisfacente, come quella attuale, è estremamente pericoloso". "Non è soltanto con i desideri che sparisce un virus come Sars-Cov-2. Bisogna combatterlo. In questo momento sembra si stia rinunciando alla lotta. Questo significa che ne faranno le spese gli anziani, soprattutto quelli fragili. E a maggior ragione quelli che sono in strutture come le Rsa", aggiunge.

Ricciardi si dice "molto preoccupato per il diffuso atteggiamento di 'normalizzazione' della pandemia. Una tendenza che pone le premesse per una risalita fortissima dei casi e per una aumento della mortalità. Se infatti combiniamo il basso livello di copertura vaccinale nei fragili e negli anziani con l'eliminazione di tutte le misure di sanità pubblica, andiamo, evidentemente, incontro a una situazione ad altissimo rischio" .

Dal punto di vista scientifico "sono totalmente in linea con quanto sta facendo la Germania che ieri ha varato un piano Covid per l'autunno inverno, con tutta una serie di misure basate sull'evidenza scientifica e che tiene conto della contagiosità enorme di questo virus. E' l'unico Paese che sta adottando misure adeguate alla pericolosità di Sars-Cov-2. Gli altri stanno, in pratica, rimuovendo il problema".