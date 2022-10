Covid oggi Lazio, 3.474 contagi e 5 morti. A Roma 1.738 nuovi casi

Sono 3.474 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.597 tamponi molecolari e 16.978 antigenici con un tasso di positività del 16,8%. I ricoverati sono 473, 15 in più da ieri, 29 le terapie intensive, una in più da ieri, e 2.206 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.738.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultimi ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 613 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 667 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 181 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 276 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 287 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 992 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 350 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 382 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 112 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 148 i nuovi casi.

Sono 47.678 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 473 ricoverate, 29 in terapia intensiva e 47.176 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 2.027.789, i morti 12.105, su un totale di 2.028.572 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.