Covid oggi Lazio, 404 contagi e 4 morti. A Roma 174 casi

Sono 404 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 2 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 174 casi. "Oggi su 7.989 tamponi nel Lazio e 11.167 antigenici per un totale di 19.156 test, si registrano 404 nuovi casi positivi (+54), sono 178 i casi in meno rispetto a giovedì 26 agosto. Quattro i decessi (+1), 450 i ricoverati (+2), 66 le persone in terapia intensiva (-5) e 373 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 174. I dati del monitoraggio settimanale confermano calo di Rt a 0,83 e l'incidenza a 58 casi ogni 100mila abitanti", dice l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 57 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 2 sono 61 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 3 sono 56 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.

E ancora: nella Asl Roma 4 sono 32 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 5 sono 31 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl Roma 6 sono 67 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 100 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone si registrano 22 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Latina si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 5 nuovi cas isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 30 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi.