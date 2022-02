Covid oggi Lazio, 7.114 contagi e 12 morti. A Roma 3.333 casi

Sono 7.114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.505 tamponi molecolari e 45.126 antigenici con un tasso di positività all'11,3%. I ricoverati sono 1.941, 48 in meno da ieri, 179 le terapie intensive occupate, 5 in meno da ieri, e 13.241 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.333. "I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri" evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo aver presieduto da remoto e in isolamento l'odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 1.332 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 1.041 i nuovi casi e 2 i decessi da ieri. Asl Roma 3: sono 960 i nuovi casi e 1 decesso da ieri. Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 5: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 6: sono 844 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 2.006 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl di Latina: sono 912 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 237 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 317 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.