Sono 8.482 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 gennaio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.400 tamponi, di cui 36.870 antigenici rapidi. Si registrano 768 ospedalizzati di cui 42 in terapia intensiva, 2 in più di ieri.