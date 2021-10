Covid oggi Lombardia, 381 contagi e 4 morti. A Milano e hinterland 141 nuovi casi

Sono 381 i nuovi contagi da Coronavirus oggi venerdì 22 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti, un numero che fa salire a 34.135 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 97.653 tamponi con un tasso di positività allo 0,3%. Le terapie intensive occupate sono 51, due in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva scendono a 274, sempre due in meno.

Sono 141 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 73 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 27 casi, a Brescia 55, a Cremona 28, a Lecco 5, a Lodi 3, nella provincia di Monza e Brianza 8, a Mantova 11, a Pavia 23, a Sondrio 4 e a Varese 34. Nessun caso invece è stato registrato a Como.