Covid oggi Lombardia, 3.980 contagi e 13 morti. A Milano città 431 casi

Sono 3.980 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 6 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti per un totale di 42.308 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.983 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,4%.

I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 569, 6 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva salgono a 14, uno in più di ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.140 di cui 431 a Milano città. A Bergamo 454, a Brescia 567, a Como 168, a Cremona 191, a Lecco 160, a Lodi 80, a Mantova 194, a Monza e Brianza 356, a Pavia 203, a Sondrio 70 e a Varese 316.