Covid oggi Lombardia, bollettino potrebbe tornare quotidiano

Il bollettino sull'andamento di Covid in Lombardia, diventato da giornaliero a settimanale così come disposto dal nuovo governo per il report nazionale, potrebbe tornare a essere pubblicato quotidianamente in caso di nuova recrudescenza della circolazione del virus Sars-CoV-2. Lo ha chiarito il neo assessore al Welfare, Guido Bertolaso - secondo quanto riporta una nota del Pirellone - rispondendo oggi in Consiglio regionale a un'interrogazione di Michele Usuelli di +Europa/Azione su quali linee di indirizzo intenda seguire la Regione Lombardia nel contrasto alla pandemia, con particolare riferimento alle scelte assunte dall'Esecutivo Meloni.

La "Regione Lombardia - ha ricordato inoltre Bertolaso - ha predisposto piani operativi per la gestione dei posti letto, l'eventuale aumento della copertura vaccinale e dei tamponi per rafforzare l'offerta in caso di una nuova ondata".