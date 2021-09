Covid oggi Marche, 117 contagi: bollettino 16 settembre

Sono 117 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 16 settembre. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 3.062 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 3.139 tamponi, il tasso di positività è del 6,4%. Gli attualmente positivi nelle Marche sono 2.992. Sono 27 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri, mentre i ricoverati in area non critica sono 54 (-2).