Covid oggi Olanda, quasi 21mila contagi in un giorno

L'Olanda sfiora i 21mila contagi giornalieri da Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20.829 nuovi casi, il numero più alto mai raggiunto dall'inizio della pandemia, nel settimo giorno consecutivo di dati record. I morti sono 44, il numero più alto da maggio. Le persone ricoverate sono 2077, di cui 402 in terapia intensiva.

Negli ultimi sette giorni, l'Istuto di sanità pubblica olandese Rivm ha rilevato una crescita del 48% dei contagi rispetto alla settimana precedente. Rotterdam e Amsterdam sono le città più colpite.

Lo scorso weekend il governo ha imposto un parziale lockdown per contrastare la nuova ondata di contagi in questo Paese di 17,4 milioni di abitanti. Vi sono restrizioni nei contatti e un orario ridotto per ristoranti e negozi. L'obbligo di portare la mascherina e rispettare le distanze sociali è stato nuovamente introdotto.