Covid oggi Piemonte, 138 nuovi contagi: bollettino 2 agosto

Sono 138 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 agosto. Nessun morto registrato da ieri. La percentuale di positività è all’1,2% degli 11.074 tamponi eseguiti, di cui 7.849 antigenici. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatici sono 77 pari a circa il 55,8% del totale. Sono sei come ieri i ricoverati in terapia intensiva, così come quelli nei reparti ordinari Covid pari a 81. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467. Da inizio pandemia i morti sono stati 11.699. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 59 in Piemonte.