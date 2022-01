Nuovo record di casi per il terzo giorno consecutivo. 679 i morti

Un nuovo record di contagi, per il terzo giorno consecutivo, è stato registrato in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati rivelati 63.205 casi, circa 5mila in più rispetto a ieri. Lo ha reso noto la taskforce del governo contro il coronavirus, secondo la quale oggi si contano 679 morti.