Covid oggi Sardegna, 12 contagi: bollettino 19 ottobre

Sono 12 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 19 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 2.107 persone testate e 2.633 tamponi processati tra molecolari e antigenici. E' stato registrato un morto: si tratta del decesso di una donna di 91 anni della Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (- 2 rispetto a ieri), 49 (+1) in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.427 persone, 59 in meno rispetto a ieri.