Sono 289 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 3 morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (come ieri), 130 (+2) quelli in area medica, mentre si registrano 3 decessi: un uomo di 77 e una donna di 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.