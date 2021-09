Covid oggi Sardegna, 42 contagi e 2 morti: bollettino 20 settembre

Sono 42 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 20 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri si registrano altri due decessi, un 77enne e una donna di 94 anni, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.261 test tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, uno in meno rispetto a ieri, mentre in area medica sono 188, 2 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3371 persone.