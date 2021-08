Covid oggi Sicilia, 1.377 contagi e 16 morti: bollettino 19 agosto

Boom di contagi da Covid in Sicilia: sono complessivamente 1.377 i nuovi casi registati oggi, 19 agosto, su 16.265 tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 376, mentre si riportano 16 decessi, anche se, precisa la Regione siciliana, 7 sono del 18 agosto, altrettanti del 17 agosto e 2 di 'recupero' di giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 641, mentre si trovano in terapia intensiva 83 pazienti. Gli attuali positivi sfondano quota 20mila (20.702).