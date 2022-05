Covid oggi Sicilia, 1.710 contagi e 11 morti: bollettino 27 maggio

Sono 1.710 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 maggio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione che precisa come 386 siano relativi ai giorni scorsi. Da ieri sono stati registrati 11 morti per un totale di 10.914 vittime da inizio pandemia nell'isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.215 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 532, mentre si trovano in terapia intensiva 22 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 467 a Palermo, 673 a Catania, 148 a Messina, 142 a Ragusa, 149 a Trapani, 214 a Siracusa, 118 a Caltanissetta, 142 ad Agrigento e 43 a Enna.