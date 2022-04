Sono 1.993 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti, sono 2.801 pazienti guariti. Nell'isola, in totale, sono 186.948 i positivi, 114 in meno rispetto a ieri, e di questi 1.013 sono ricoverati in regime ordinario, 61 in terapia intensiva e 185.874 sono in isolamento domiciliare.