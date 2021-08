Covid oggi Sicilia, 923 contagi e 2 morti: bollettino 9 agosto

Sono 923 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, lunedì 9 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nell'isola sono stati processati 17.356 tamponi da ieri. La Regione resta così al primo posto in Italia per nuovi contagi. Sono invece 59 i pazienti dimessi o guariti. In Sicilia gli attuali positivi sono 14.939 e di questi 494 sono ricoverati in regime ordinario, 52 in terapia intensiva.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Palermo a 208, Messina a 186, Ragusa a 112 e Caltanissetta a 106.