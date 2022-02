Covid oggi Trentino, 620 contagi e 3 morti: bollettino 15 febbraio

Sono 620 i nuovi contagi da covid in Trentino secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. L'Azienda sanitaria - si legge in una nota dell'Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento - fa sapere che si tratta di due donne ultranovantenni, non vaccinate e di un uomo di più di 80 anni vaccinato. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una struttura intermedia, i tre pazienti soffrivano anche di altre patologie. 17 i positivi dopo test molecolare (su 298 test effettuati) e 603 all’antigenico (su 6.811 test effettuati). I molecolari poi confermano 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Un conforto arriva dal calo dei pazienti ricoverati, sono 127 , di cui 13 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 785 unità e raggiungono quota 6.799.