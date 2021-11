Covid oggi Usa, aumento contagi ma calano i morti

Covid negli Usa, nonostante il nuovo aumento dei contagi da coronavirus il dato dei morti nel Paese è in calo. La media settimanale dei decessi è diminuita dell'11 per cento nell'arco di quattordici giorni, secondo i dati del New York Times. Il dato sui decessi delle ultime 24 ore, 1.622, è circa la metà del picco di 3.155 fatto registrare il 23 settembre. Il totale delle vittime Usa del Covid è di 757.409 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. I nuovi contagi delle ultime 24 ore sono invece stati 79.829, per un totale dall'inizio della pandemia di 46.694.852.

Sul fronte delle vaccinazioni, gli ultimi dati del Centers for Disease Control and Prevention, indicano un totale di 194.168.611 persone, pari al 58% della popolazione, completamente vaccinate contro il coronavirus. Il dato sale all'85,7 per cento prendendo in considerazione la popolazione over 65. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino sono in totale 224.25.467, pari al 67,5 per cento della popolazione. La terza dose è invece stata somministrata finora a 25.368.545 persone, pari al 13,1 per cento della popolazione.