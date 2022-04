Covid oggi VdA, 82 contagi e zero morti: bollettino 29 aprile

Sono 82 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 29 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia sale, così, a 34.975. I positivi attuali sono 1501, di cui 1480 in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in ospedale. Le persone guarite sono complessivamente 32.941, in aumento di 28 unità rispetto a ieri. I nuovi casi testati sono 56, il totale dei tamponi finora effettuati è di 508.061. Le persone decedute con diagnosi di Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 533.