Nessun decesso e nessun nuovo contagio da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 2 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. I contagi da inizio epidemia sono, pertanto, 11693. I casi positivi attuali sono 34 di cui 1 ricoverato in ospedale e 33 in isolamento domiciliare, nessun ricoverato in terapia intensiva. I casi totali testati sono 66672. I decessi da inizio emergenza di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta sono 473.