Sono 1.750 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti in base alla differenza tra il totale odierno e il numero complessivo di decessi segnalato ieri nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area medica sono 769 (-3), in terapia intensiva 61 persone.