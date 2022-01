"Questa pandemia come tutte le altre finirà, ma è troppo presto per rilassarsi". E' quanto ha spiegato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, dando quasi per "scontato che ci saranno nuove varianti". "Credo che una nuova ondata potrebbe non richiedere più il ritorno al lockdown totale" aggiunge.