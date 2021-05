Covid, organizzava aperitivi 'disobbedienti': sequestrata Torteria di Chivasso

E’ in corso da parte dei carabinieri il sequestro preventivo della Torteria di Chivasso. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Ivrea su richiesta della procura per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il locale nelle scorse settimane era balzato all’attenzione delle cronache perché per protesta contro le chiusure aveva organizzato ogni sabato aperitivi ‘disobbedienti’ violando sia le normative anti Covid sia i provvedimenti di chiusura del locale che erano stati disposti a seguito della violazione.