Covid Puglia, 945 contagi e 28 morti: bollettino 13 febbraio

Bari, 17 feb. (Adnkronos)

Sono 945 i contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti per covid in base ai dati.

Sono stati effettuati 9.347 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 945 casi positivi: 315 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia Bat, 272 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 1 provincia di residenza non nota. Ieri i casi positivi erano stati 1.020 su 10.141 test. Sono stati registrati 28 decessi: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

I pazienti ricoverati sono 1.548 in calo rispetto ai 1.596 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 134.424, così suddivisi: 50.990 nella provincia di Bari; 14.597 nella provincia di Bat; 9.831 nella provincia di Brindisi; 27.790 nella provincia di Foggia; 11.382 nella provincia di Lecce; 19.132 nella provincia di Taranto; 558 attribuiti a residenti fuori regione; 144 provincia di residenza non nota.