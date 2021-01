Covid Puglia, oggi 1.069 contagi e 24 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.069 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 gennaio. Si registrano altri 24 morti.



Calano i nuovi positivi al covid nella regione, a fronte di una diminuzione anche del numero di test. Oggi sono stati registrati 8.775 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia Bat, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Ieri i test erano stati 9.412 e i casi 1.159.

In tutto, dall'inizio della pandemia, in Puglia sono stati registrati 3.150 morti. Sono 65.539 i pazienti guariti (1.115 in più di ieri) e 52.278 i casi attualmente positivi. Sono 1.569 i ricoverati (+2). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 120.967.