Covid Puglia oggi, 361 contagi e un decesso: bollettino 13 agosto

Sono 361 i nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino di oggi, 13 agosto 2021. Si registra un morto. Da ieri sono stati eseguiti 14333 tamponi, per un tasso di positività del 2,52%. Salgono a 3960 le persone attualmente positive, mentre sono 146 i pazienti ricoverati (-2), 21 dei quali in terapia intensiva). I pazienti guariti sono 248526.

Territorialmente si segnalano 82 nuovi positivi nel Barese, 78 nella Bat, 45 nel Brindisino, 41 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 28 in provincia di Taranto, 8 tra residenti fuori regione e 3 per provincia di definizione.