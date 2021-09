Covid, Ricciardi: "Green pass, Ffp2 e 50% capienza per Tpl sicuro"

Green pass, mascherine Ffp2 e riempimento massimo del 50% per garantire una maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico. Sono i tre elementi fondamentali, secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma, per far sì che autobus, metropolitane e tram possano essere utilizzati con minore rischio di infezione da coronavirus. "Se non rafforziamo i mezzi pubblici prima dell'avvio della scuola dovremmo aspettarci più contagi", spiega all'Adnkronos Salute.