Covid Roma, "a Nuvola Eur centro vaccini da 3.000 dosi al giorno"

(Adnkronos)

'La nuvola' dell'Eur a Roma centro per il vaccino covid. "Oggi è un giorno importante, abbiamo questo sito che per noi sarà uno dei principali per difendere Roma e vaccinare la popolazione a partire dai docenti e non docenti della scuola che si sono già prenotati. Si lavorerà su 50 postazioni per 1.000 vaccinazioni ad giorno che possono arrivare a 3mila", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel suo intervento all'inaugurazione del Centro vaccinale.

"Inaugureremo hub vaccinali in alcuni grandi centri commerciali del nostro territorio", ha dettodal canto suo il presidente della Regione Nicola Zingaretti. "La sfida è tornare a riprenderci i luoghi urbani della nostra vita", ha sottolineato. "Ce la stiamo facendo, si intravede la luce in fondo al tunnel. Questo periodo è il più brutto della storia del mondo dal Dopoguerra. Il mio grazie va agli operatori della sanità per il loro lavoro straordinario svolto", ha detto ancora Zingaretti.

"Oggi è una giornata importante, ringrazio anche il prefetto di Roma Piantedosi per la sua presenza e per quanto sta facendo nel nostro territorio. Il premier Draghi ci ha fatto un appello, quello di sconfiggere il virus e riprenderci il paese. Noi abbiamo risposto presente, dando il contributo della Capitale e della regione per quello che rappresenta", ha affermato poi. "La nostra industria farmaceutica - ha aggiunto - è pronta a finanziare la ricerca, con l’istituto Spallanzani, di un vaccino tutto italiano. Quindi usciremo da tutto questo anche grazie alla scienza italiana con milioni di dosi all’anno".