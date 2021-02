Covid Roma, chiusure in zona movida per assembramenti

(Adnkronos)

Chiusure nelle zone della movida a Roma. Temporaneamente off limits nel quartiere San Lorenzo piazza dell'Immacolata dove un gran numero di persone si sono concentrate nel tardo pomeriggio. Per evitare gli assembramenti e far defluire le persone la polizia locale ha chiuso la piazza.

Mentre dopo una segnalazione sull’applicazione YouPol della Polizia di Stato, 35 persone sono state sanzionate per una festa in corso in un ristorante in zona Farnesina. Dopo la segnalazione la Sala Operativa ha inviato sul posto una pattuglia che ha constatato che all’interno del ristorante era in corso una festa con musica e balli con la presenza di 35 persone compreso il titolare ed un D.J. Gli avventori sono stati tutti identificati e sanzionati per violazione al Dpcm per il contenimento del Covid 19 mentre al gestore oltre alle sanzioni amministrative previste verrà imposto anche l’obbligo della chiusura.