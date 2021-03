Covid Roma oggi, assembramenti a Colle Oppio: parco chiuso

Covid e assembramenti nel parco di Colle Oppio a Roma. Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 marzo, la polizia locale ha chiuso temporaneamente una parte del polmone verde della Capitale per un gruppo di circa 150 persone per farli uscire in sicurezza. Per tutta la giornata gli agenti sono stati impegnati nella vigilanza dei parchi.

Controlli anche nelle aree più frequentate del centro storico, nei luoghi della movida e sul lungomare di Ostia.