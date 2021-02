Covid Sardegna, 71 nuovi casi e 8 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Calano i casi di Covid 19 in Sardegna, dopo mesi sotto il centinaio. Secondo il bollettino di oggi dell'Unità di crisi regionale sono 71 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore, 8 i nuovi decessi. I test eseguiti in più sono 3.428, il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti porta l’Isola ad un tasso di positività del 2%. I pazienti ricoverati sono 430 (-9 rispetto al dato di ieri), 34 (-5) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.728, quelle in più guarite sono 760. Dei 38.731 casi positivi complessivamente accertati, 8.913 (+25) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.258 (+7) nel Sud Sardegna, 3.201 (+17) a Oristano, 7.753 (+3) a Nuoro, 12.606 (+19) a Sassari.